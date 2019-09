Maltempo a Roma, alberi caduti e strade chiuse. Allerta arancione per forti temporali su tutto il Centro Nord

. Al lavoro gli agenti della Polizia locale di Roma impegnati nel mettere in sicurezza strade, con chiusure e deviazioni. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta di rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia , via Flaminia , viasoprattutto zona di Settebagni . Ultimo intervento delle pattuglie della polizia locale in via