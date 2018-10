Molesta una bambina davanti alla stazione: nordafricano pestato dai parenti della vittima

LEGGI ANCHE

Preso a pugni dai parenti di una bambina che aveva molestato. È accaduto due sere fa in rio terà San Leonardo, appena dopo il ponte delle Guglie. Vittima, un portabagagli nordafricano che di solito lavora davanti alla stazione ferroviaria.L'uomo è stato aggredito di sera da almeno tre persone, che lo hanno pestato dopo avergli gettato in acqua il carro con il quale il tunisino lavora. Il pestaggio è avvenuto verso le 19 e qualcuno ha chiamato i carabinieri, i quali sono intervenuti a raccogliere le testimonianze e a provvedere ai riconoscimenti.Domenica il tunisino è tornato sul posto di lavoro, con le mani in mano, in attesa di tornare in possesso di un altro carretto. L'occhio sinistro era gonfio e nero e l'episodio è stato ricostruito grazie alla testimonianze dei commercianti che lavorano attorno al ponte delle Guglie.Tutto è cominciato alcuni giorni fa, sempre nel tardo pomeriggio. Il nordafricano, visibilmente ubriaco, si era aperto la patta dei pantaloni ed aveva esibito le parti intime davanti ad una ragazzina veneziana, che è scappata spaventata a casa, raccontando l'episodio ai genitori. Per questo tre dei suoi parenti sono tornati a cercare l'uomo.