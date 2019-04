Il vecchio minatore di 92 anni che fa 60 chilometri al giorno per vedere il mare

Ha lavorato in miniera per anni, sotto terra, nelche accoglieva migliaia di italiani. Pasquale Di Marco era tra quelli che lasciavano dopo la guerra il nostro Paese per andare a lavorare altrove. Oggi, a 92 anni, racconta la sua storia a Vera Tv: «Faccio ogni giorno 60 chilometri per venire a vedere il mare». Da Poggio San Vittorino fino a Giulianova, con una sedia dove sedersi e una distesa azzurra da ammirare. Qui in Abruzzo.«Ho lavorato 920 metri sotto terra, in una vetreria, ho studiato come infermiere e oggi coltivo la mia terra». Pasquale viene anche d'estate in riva al mare, con il suo ombrellone: «Resto 3/4 ore a guardare il mare. Penso a Dio che mi dà la forza di venire fino a qui. Mi aiuta lui a guidare la macchina».