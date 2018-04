«Sanremo tra i 12 posti di mare più belli». Che gaffe il Guardian, la foto è di Mentone

Lo scivolone del quotidiano britannico, la pronta risposta del sindaco. Di Sanremo normalmente si parla soprattutto del Festival della canzone italiana, ma la cittadina ligure non è solo questo, anzi: è anche una delle città turistiche più belle d'Europa. E per questo è stata inclusa dal giornale The Guardian tra le 12 località balneari più interessanti del sud Europa: il problema è che i redattori web britannici hanno sbagliato foto, pubblicando una veduta del porto di Mentone, in Francia. Foto ancora presente nell'articolo, a distanza di giorni dalla pubblicazione.«Gliela mandiamo noi una bella foto di Sanremo, ma ci spiace, perché al di là dell'incidente è stata una notizia molto bella e soprattutto positiva per Sanremo», ha ribattuto il sindaco della città, Alberto Biancheri: «Stamattina ho subito fatto scrivere al giornalista, per chiedere di cambiare la foto - afferma Biancheri -. Se ci sarà da contattare anche altri uffici, lo faremo, purché venga pubblicata un'immagine corretta». «Mi ha fatto piacere leggere le recensioni e i commenti e sono sicuro che l'errore sia addebitabile ai motori di ricerca sui quali prendono le foto», conclude Biancheri.(la foto di Mentone pubblicata dal Guardian)Sul caso è intervenuto anche l'assessore regionale Gianni Berrino, di Sanremo: «La citazione di Sanremo, tra le migliori località turistiche balneari a livello europeo, è motivo di grande orgoglio per la città e per gli operatori del settore - ha dichiarato -. Certamente la svista giornalistica, a dir poco macroscopica, lascia l'amaro in bocca, ma non può offuscare il grande risultato ottenuto da Sanremo, che va ad aggiungersi ad altre precedenti citazioni su riviste internazionali di alto livello ottenute negli ultimi due anni dalla Liguria».