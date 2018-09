Roma, Turismo, Cna: al via progetto Prospex per promuovere le eccellenze ricettive Tweet

«Con l’Iltm Messico (International Luxury Travel Market) dal 24 al 27 settembre 2018 si avviano ufficialmente le attività del progetto Prospex Italy Hotels Collection, cofinanziato dalla Regione Lazio con fondi Por fesr 2014-2020 e realizzato dalla Cna di Roma. Dodici boutique hotel promuoveranno in quindici appuntamenti internazionali l’eccellenza della ricettività alberghiera offerta dalla città di Roma per un target di clientela di alto livello. Nell’ambito della fiera messicana, uno degli appuntamenti più importanti del continente americano, le aziende presenti realizzeranno circa 60 incontri di business con operatori del turismo provenienti dai mercati statunitense, canadese e messicano». Così spiegano dalla Cna di Roma.



«Questo tipo di azione è essenziale per promuovere la destinazione Italia e in particolare Roma con modelli integrati che vanno a vantaggio non solo delle imprese partecipanti ma di tutto il comparto turistico del territorio, sempre con una forte attenzione alla ricerca di mercati di maggiore qualità che aumentino il valore aggiunto dell’economia del turismo per la nostra città» dichiara Marco Misischia, presidente di Cna Turismo Roma.