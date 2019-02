Fughe di San Valentino: le 5 idee romantiche che non ti aspetti

sì, ma. Oltre alle centinaia di destinazioni considerate romantiche a livello globale, gli innamorati interessati a celebrare la festa a loro dedicata, quest’anno avranno ampia scelta decisionale. Cadendo di giovedì, ilfornisce l’occasione che aspettavamo per una fuga in piena regola e la possibilità di organizzare un soggiorno di 4 giorni (o più, per chi ne potrà godere) da trascorrere rigorosamenteVolo diretto con(tuttoggi ancora accessibile) per ritrovarsi a passeggiare ae innamorarsi dell’inverno nella città che non dorme mai. Shopping, cena a base di cheeseburger e bacio di rito. Dove? Ovviamente sotto l’installazione aprogettata daper l’undicesima edizione di. Un omaggio al sentimento metropolitano della Grande Mela composto da due ampie lastre di alluminio a forma di x che danno origine ad un’apertura sul cielo a forma di cuore.Brera, il Duomo e Via Monte Napoleone. E se tre motivi non fossero abbastanza per visitare la capitale lombarda il prossimo weekend, noi ve ne diamo un altro al quale non saprete rinunciare: in esclusiva presso gli store di Milano,proporrà al suo già affezionato pubblico un speciale fuori menù. Si chiamala cioccolata aromatizzata alla fragola dedicata ae a tutti i golosi che potranno assaggiarla, disponibile dalin edizione limitata.Romantica, ma in maniera alternativa. Nonostante sia considerata la patria di mode e stravaganze, Londra, presa dalle giuste angolazioni, sa regalare momenti di estremo romanticismo. In particolare l’appuntamento è su, punto di incontro immancabile per gli abitanti della zona di Camden Town e turisti curiosi. Dalla collina dila luce del tramonto dipinge gradualmente di rosa tutto l’orizzonte, London Eye compreso.Dormire in mezzo alla natura, con il cinguettio degli uccellini che ti sveglia e l’aria frizzante della. Ora immaginatelo dall’alto di un albero. Il luogo da favola si chiamaed è uno dei più suggestivi B&B italiani che offrono sistemazioni private sugli alberi. Anche ilriservano ai loro ospiti l’esperienza indimenticabile, insieme ad una colazione in camera, da consumare rigorosamente en plein air.Se quello che cercate è illa Toscana è la risposta per voi. Susono disponibili vari tour guidati di una giornata nella zona del Chianti più San Gimignano, Siena o addirittura il giro completo dell’intera regione comprensivi di degustazioni didella zona.