Le compagnie aeree con i velivoli più puliti del mondo: l’Italia non c’è

Ladi una compagnia aerea sono decisamente i criteri predominanti sui quali ci basiamo per quanto riguarda la prenotazione di un viaggio. Ma quanto puòinfluenzare la nostra scelta? Mentre i tavolini degli aerei venivano dichiarati da un recente studio biologico americano la superficie più sporca dell’intero abitacolo (battendo addirittura il bagno),si apprestava a stilare il consueto elenco delleTramite l’annualee grazie a migliaia di recensioni da parte di tutti i passeggeri provenienti dall’intero globo, l’ente britannico che è solito stilare classifiche dedicate al mondo dell’aviazione civile, ha così pubblicato la curiosa top list dedicata alla pulizia in ambito aereo (ovvero) nella quale, ve lo diciamo subito, non figura il nostro paese.L’infatti domina la graduatoria, lasciando giusto un paio di posizioni all’Europa (nel particolare Svizzera, Germania e Austria) ma determinando così un chiaro segnale di gradimento dei viaggiatori nei confronti dell’esperienza orientale in volo.Al primo posto, il gruppo giappone; al quindicesimo, dopo un susseguirsi di compagnie taiwanesi e cinesi, la Thai Airways, compagnia di bandiera della Thailandia.Ecco la classifica completa:1. ANA All Nippon Airways2. EVA Air3. Asiana Airlines4. Singapore Airlines5. Japan Airlines6. Cathay Pacific Airways7. Qatar Airways8. Swiss International Air Lines9. Hainan Airlines10. Lufthansa11. Korean Air12. Cathay Dragon13. Austrian Airlines14. China Airlines15. Thai Airways