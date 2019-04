Turchia, Erdogan perde anche Istanbul: la metropoli va all'opposizione come Ankara

Il candidato dell'opposizione turca Ekrem Imamoglu è stato eletto sindaco della città sul Bosforo. A oltre 24 ore dalla chiusura delle urne, si è definitivamente concluso lo spoglio dei voti. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'agenzia statale Anadolu, Imamoglu ha ottenuto il 48,79% dei consensi, circa 25 mila voti in più dell'ex premier Binali Yildirim, candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, fermatosi al 48,51%.



Il candidato del Chp ha ottenuto 4.169.987 voti, mentre quello dell'Akp si è fermato a 4.146.042. Il partito di Erdogan ha tuttavia già annunciato di voler contestare i risultati, presentando ricorso nei prossimi giorni alla Commissione elettorale suprema (Ysk) di Ankara. Secondo l'Akp, ci sarebbero circa 320 mila schede da ricontare.



«Abbiamo rilevato molti errori. Siamo pronti a fornire le prove delle irregolarità» nello spoglio dei voti a Istanbul, ha detto il responsabile cittadino dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, Bayram Senocak, promettendo ricorsi.



Già ieri, quando la sconfitta a Istanbul era ancora soltanto un rischio, si era parlato di vittoria mutilata per Erdogan, il cui ennesimo successo elettorale finisce di fatto oscurato dallo storico trionfo dell'opposizione nelle due metropoli.

«Voglio essere il sindaco di tutti, a prescindere dalla cultura, dall'etnia e dalla religione. E mi aspetto da voi lo stesso rispetto», ha detto Ekrem Imamoglu, il neo-sindaco di Istanbul, descritto come un turco tranquillo. L'uomo che ha rovesciato i pronostici in una sfida impari per notorietà, potere economico e copertura mediatica, anche nella vittoria non ha perso il suo aplomb. Unica concessione all'ansia, un fazzoletto per tamponarsi nervosamente il volto.



Un quarto di secolo dopo, si accomoda così sulla poltrona da cui partì l'ascesa di Recep Tayyip Erdogan, e l'opposizione turca già sogna di vedergli sfilare anche quella di presidente, in un futuro magari non troppo lontano. Al Sultano lo accomunano intanto le radici nel Mar Nero - Imamoglu è nato 49 anni fa a Trebisonda - e un passato da calciatore dilettante. Dirigente sportivo nel club della sua città, è da trent'anni un istanbuliota d'adozione.



Sposato con tre figli, dopo la laurea in amministrazione finanziaria ha guidato l'azienda edile di famiglia. Poi è arrivata la politica per i repubblicani del Chp, con tanto associazionismo di base a Beylikduzu, la municipalità alla periferia europea della megalopoli sul Bosforo che ha amministrato negli ultimi cinque anni. «Oggi gli elettori di Istanbul sono scontenti», assicurava all'ANSA alla vigilia del voto, spiegando di voler vincere con il sostegno di tutti, per poi governare con tutti. L'opposto di un leader divisivo come Erdogan, ma anche di quel Muharrem Ince che la scorsa estate lo sfidò alle presidenziali. Volto e stile nuovi, che complice il malcontento per la crisi economica hanno saputo fare breccia.



Diversi sono profilo e storia dell'altro uomo copertina di questo voto, il nuovo sindaco di Ankara Mansur Yavas, anche lui del Chp. Dopo aver perso cinque anni fa per una manciata di voti in uno scrutinio anche allora molto contestato, si è preso la rivincita. In comune con Imamoglu, il 63enne politico di scuola nazionalista ha avuto una campagna tutta fatta sul terreno. Un uomo di Ankara - a lungo amministratore del distretto di Beypazari - che ai suoi abitanti ha saputo restituire l'orgoglio per una 'capitale dimenticatà, la città cui il resto dei turchi guarda da sempre come eterna seconda.

