In Australia arrivano le targhe stradali con le emoticon

Per gli appassionati delle emoticons c’è un luogo al mondo che fa per loro: lo Stato australiano del. Dal primo di marzo, infatti, sono state autorizzate le targhe con le faccine che solitamente, nel web, esprimono i sentimenti.Il sito web si chiama(Personalised Plates Queensland) che lavora direttamente con il Dipartimento dei trasporti dello Stato. Si possono scegliere cinque emoticons: la faccina felice, quella innamorata, quella con gli occhiali da sole, quella che fa l’occhiolino e quella che ride.L’ordine costa 475 dollari australiani (poco meno di 300 euro).In Italia la targa “su richiesta” è possibile secondo quanto previsto dall’articolo 100 del Codice della strada. Ma non sono previste emoticons: solo combinazioni di numeri e lettere.