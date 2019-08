Sparatoria in supermercato a El Paso in Texas: 22 morti, tra cui 4 bambini Video

Sono molte le persone rimaste colpite nella sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso in Texas

Il sindaco Dee Margo parla di

.

«C'è solo un sospetto arrestato»: lo ha detto in conferenza stampa Robert Gomez, portavoce del dipartimento di polizia di El Paso, in merito alla sparatoria avvenuta principalmente - ha confermato - nel supermercato della catena Walmart, dentro il centro commerciale Cielo Vista. In precedenza si erano diffuse voci di tre arrestati.

Shooter in El Paso! Be safe out there pic.twitter.com/Q2gwZQI7F2 — Amanduhh 🇵🇷 (@asvp_amanduhh) August 3, 2019

La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora attivo e ha invitato a stare lontani dall'area di Cielo Vista Mall. L'episodio sarebbe in corso in un supermercato della catena Walmart.



I COLPI ESPLOSI DAL KILLER IN UN VIDEO

You can actually hear the gunshots being fired. Posted to Twitter from a witness at the scene. pic.twitter.com/mpgWJsyNQ2 — Gage Goulding (@GageGoulding) August 3, 2019



È intervenuta anche l'Fbi nella sparatoria nel centro commerciale di El Paso. Lo riferisce la Nbc. «La scena è ancora attiva. Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate l'area mentre la polizia sta conducendo controlli in un'area molto larga»: lo ha twittato la polizia di El Paso.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

«Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti»: lo twitta il candidato presidenziale dem Beto Ò Rourke, che è nato e vive proprio a El Paso, dove è avvenuta la sparatoria.

Lo riferisce la tv Ktsm.«numerosi morti», 22 le vittime - secondo alcuni media locali - tra cui 4 bambini