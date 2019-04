Elezioni Spagna, diretta exit poll: socialisti in testa ma senza maggioranza. Estrema destra entra in Parlamento

Secondi i popolari, poi Ciudadanos, Podemos e Vox

ma non c'è una chiara maggioranza nel Parlamento spagnolo. Il partito di estrema destra spagnolo Vox entra in Parlamento per la prima volta in 40 anni nella storia della democrazia spagnola. Secondo i sondaggi avrebbe ottenuto il 12,1% dei voti, pari a 36-38 seggi su 350.

Seggi chiusi in, dove oggi si è votato per il rinnovo del Congresso dei Deputati e del Senato. In base ai primidiffusi dalla tv spagnola Tve i socialisti sono in testa come ampiamente pronosticato dai sondaggi.Il Psoe del premier uscente Pedro Sanchez è primo partitoAltissima l'affluenza in queste elezioni: alle 18 ha già votato il 60,7% degli aventi diritto, oltre nove punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni del giugno 2016.