Diverse esplosioni sono state udite a Damasco , la capitale della, quando le difese aeree siriane hanno colpito proiettili provenienti dai «territori occupati», termine usato di norma per indicaree i Territori. Lo riporta il sito di Haaretz precisando che al momento non ci sono conferme in Israele. La tv siriana ha mostrato delle immagini in cui qualche fonte ha detto di riconoscere aerei da guerra israeliani all'attacco.