Scoiattolo mangia i cavi elettrici: in 12.000 al buio da domenica in Usa

Cip e Ciop, non sono solo carini. A volte possono essere dannosi. Scoiattoli infatti hanno danneggiato la rete elettrica e hanno lasciato al buio 12.000 persone nello stato di New York. I tecnici della New York State Electric and Gas hanno trovato i colpevoli - anche se le tracce erano forse di uno solo - per il blackout che nella giornata di domenica ha colpito l'area di Lancaster, alle porte di Buffalo. Come riferisce la Nbc, lo scoiattolo ha danneggiato 3 cabine della rete elettrica lasciando al buio case anche ad Alden, Marilla, Cheektowaga e Clarence.