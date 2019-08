Ryanair nominato peggior marchio come servizio clienti nel Regno Unito

è stato nominato il peggior marchio per il servizio clienti in un sondaggio. A raccontarlo è stato l' Independent . La più grande compagnia aerea europea low cost si è classificata all'ultimo posto delle 100 aziende leader di un sondaggio dal campione di consumo Quale? in Inghilterra. A quasi 4.000 persone è stato chiesto di valutare alcuni marchi, quanto utile e competente fosse il loro personale e in che modo gestivano i reclami.ha ottenuto il punteggio più basso di una stella in tutte e tre le categorie. Alla domanda su come la compagnia aerea gestisce i reclami, il 50% degli intervistati ha assegnato il punteggio più basso possibile.