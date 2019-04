Referendum in Egitto, alta l'affluenza a Roma: code di auto dalla Laurentina a via Salaria per votare

Da venerdì a oggi in 140 ambasciate egiziane all'estero si è votato per il referendum riguardo agli emendamenti costituzionali appena approvati dal Parlamento. Inhanno iniziato ieri e termineranno domani (mentre fuori il Paese si concluderà oggi) il risultato si saprà entro il 27 aprile. Il presidente dell’Autorità nazionale per le elezioni,, aveva rivolto 48 ore fa un appello al Paese: «La nazione si rivolge al grande popolo d’Egitto perché continui a costruire la democrazia e dia la sua opinione... è un dovere nei confronti della nazione». E a Roma hanno risposto in tanti. Code di auto dalla Laurentina a via Salaria dirette verso la sede diplomatica di via Salaria, nella splendida cornice di Villa Ada. In fila musulmani e copti uniti per lo stesso fine. In tanti sono arrivati anche dai paesi del Lazio. Lungo il viale che porta all'ambasciata molti bambini con le famiglie con i colori dell'Egitto tra le mani: palloncini e bandierine.All'interno tutto era pronto: urne piene. Presente una folta delegazione della Chiesa Cristiana Copto-Ortodossa d’Egitto guidata dal vescovocapo della Chiesa Copta in Italia insieme ai rappresentanti in Italia Thaoufilos el Soriany e Ywahanna el Antoni. Sono 13 gli articoli che il Parlamento ha modificato. In primo luogo l’aumento delle quote rosa nel Parlamento, una modifica che arriva anche a seguito di accordi internazionali con l’Egitto. E ancora: una rappresentazione permanente all’interno del parlamento per i giovani (immigrati, cristiani, disabili) garantendo la loro presenza anche se non venissero eletti. Il voto potrà permettere al presidentedi estendere da quattro a sei anni la durata del suo secondo mandato e di candidarsi se vorrà al terzo. Accanto a lui, farà la sua comparsa uno o due vice presidenti.