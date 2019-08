Rubano più di due milioni di dollari, la rapina alla Zecca come ne "La Casa di Carta"

LEGGI ANCHE

Hanno fatto irruzione nell'edificio dellae si sono portati via un bottino da. È successo ae durante l'orario di apertura. Un gruppo di uomini armati ha seminato il panico e reso inoffensive le guardie presenti. Il luogo scelto dai rapinatori ha subito portato la mente a, lache sta avendo un successo planetario.Dalla finzione alla realtà il passo è breve e i delinquenti sono riusciti a impossessarsi di banconote e gioielli (un bottino da 50 milioni di pesos) e a scappare come i protagonisti del telefilm. Nessuno è rimasto ferito, ma le forze dell'ordine ipotizzano la presenza di una talpa nell'edificio. Come ha dichiarato il responsabile della pubblica sicurezza della città,rapinatori si sono diretti subito nel caveau che contiene il denario e questo era incredibilmente aperto.Tra i valori sottratti, delle vecchie monete d'oro da 50 pesos coniate per la prima volta nel 1921 per commemorare i primi 100 anni di indipendenza. La sicurezza sarebbe in possesso di immagini di sorveglianza che mostrano il volto dei rapinatori.