Muore annegato in mare a 17 anni per salvare una mamma e il suo bambino

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

«Mio figlio è un eroe».non riesce a darsi pace. Tra qualche ora seppellirà il suo unico figlio,mentre salvava la vita di una donna e del suo bambino mentre erano in difficoltà nelle acque di Miami. Una tragedia senza fine che si è portata via, un 17enne d’oro, come lo ricordano tutti, dai mille sogni da realizzare.Lunedì Cristian era sulladi Virginia Key quando ha visto due persone che annaspavano in acqua. Elvia Venegas, 25 anni, e suo figlio, 9, al quale stava insegnando a nuotare, sono stati trascinati al largo dalla corrente e si agitavano nel tentativo di rimanere a galla. Davanti a quella scena Cristian non ci ha pensato due volte: si è lanciato in acqua riuscendo a trascinare verso la riva il piccolo e la sua mamma. E mentre quelle due vite venivano messe in salvo, lui veniva trascinato via dalle onde. Quando il ragazzo è stato recuperato era incosciente e non respirava. Per due giorni la sua famiglia ha pregato per lui, ma mercoledì la mamma ha deciso di staccare il supporto vitale dopo che i medici del Jackson Memorial Hospital non avevano lasciato alcuna speranza. «Se non fosse per lui, non sarei viva in questo momento - ha detto Elvia - Sarò eternamente grata a Cristian».Sulla pagina GoFundMe della famiglia, alcuni parenti hanno scritto: «Il nostro piccolo eroe è morto meno di 10 minuti fa. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la sua salvezza.Grazie a tutti coloro che hanno inviato donazioni per aiutare sua madre, dal profondo del nostro cuore. Vi chiediamo di tenere la sua famiglia, specialmente la mamma, nelle vostre preghiere. Dio vi benedica tutti».La madre Maria, disperata per la morte di Cristian, ha detto alla CBS 4: «È il figlio migliore che si potesse desiderare. È la persona più bella che abbia mai incontrato. Lui è un eroe. Sono felice che fosse così e sono disperata perché vorrei che non gli fosse successo nulla». Nelly Alvarado, una cugina di Cristian, ha detto di non poter essere più orgogliosa di lui: «Non ci ha pensato due volte ad aiutare quelle persone. Lo ha fatto per tutta la vita. Sarebbe felice di sapere che ha salvato due persone».Gli amici e i compagni della Booker T. Washington High School, hanno definito il suo gesto “eroico” e lo ricordano come un ragazzo da ammirare. Jasmine Rodriguez, un’amica di Cristian ha detto: «Sono triste per la sua morte, ma sono sicura che non avrebbe mai potuto fare altrimenti. Mi sento davvero ispirata da lui». Altri suoi amici lo hanno definito un guerriero.«Era il tipo di studente che aiutava gli altri – ha ricordato un insegnante – Era bilingue e dava una mano sempre a tutti per le traduzioni. Era veramente un ragazzo modello». Il sovrintendente della Miami-Dade Schools, Alberto Carvalho, ha espresso tutto il dolore e la sofferenza che la comunità sta affrontando: «Con profonda tristezza mi unisco all'intera famiglia che piange la scomparsa di un adolescente che ha lasciato un segno indelebile. Le sue azioni coraggiose vivranno per sempre».