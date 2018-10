Ponte crolla sopra i binari della ferrovia: il collasso mentre passa il treno

ponte

video ed è stato riportato da Life.ru

Ilattraversa ilche all'improvvisodi una ferrovia. Pochi istanti prima eramerci che ha evitato l'impatto che sarebbe stato catastrofico. Il mezzo pesante è però precipitato insieme al cavalcavia. L'autista ha riportato una frattura ed è stato ricoverato in ospedale., è avvenuto nella città di Svobodny, in Russia. Le autorità ritengono che il collasso possa essere avvenuto proprio a causa del passaggio del camion pesante. Il crollo è stato ripreso da un passante in un