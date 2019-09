Parigi, scontri alla marcia per il clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli

nel corso della giornata di proteste, secondo quanto fa sapere la Prefettura della capitale francese.





Tre le manifestazioni in contemporanea indette per oggi: per il clima, contro la riforma delle pensioni e l'atto 45 dei gilet gialli, in concomitanza con la Giornata del Patrimonio.

La polizia francese ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti scesi in piazza a Parigi, mentre è salito a 152 il numero delle persone fermate, secondo quanto reso noto dalla prefettura della capitale. Dopo alcuni scontri ai margini della marcia sul clima, nel cui corteo si sarebbero infiltrati decine di black bloc, le forze di sicurezza hanno fatto ricorso ai lacrimogeni per disperdere i più violenti. E la polizia ha anche chiesto agli organizzatori di isolare gli elementi 'radicali' dal corteo.



Intanto, in un'altra zona della capitale manifestavano i gilet gialli, giunti alla loro 45ma giornata di protesta: secondo l'emittente Bfmtv, gli agenti - in tutta la capitale ne sono stati dispiegati settemila - hanno usato anche qui i lacrimogeni dopo che un gruppo di dimostranti aveva tentato di raggiungere gli Champs Elysees, interdetti alla manifestazione.