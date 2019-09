Nancy Pelosi: "Trump ha violato la Costituzione" Tweet

Donald Trump ha tradito il Paese, "ignorato e violato" la Costituzione e, a dirlo sono i fatti. Duro affondo di Nancy Pelosi, la Speaker della Camera e dirigente dei democratici, che ha annunciato l'avvio della procedura di impeachment contro il Presidente.



Nel commentare la decisione, Pelosi ha dichiarato che "i fatti mostrano" il tradimento di Trump che avrebbe messo a rischio "la nostra sicurezza nazionale e l'integrità" delle elezioni americane.



In un primo momento la Speaker si era detta contraria all'avvio della procedura: a farle cambiare idea è stata la denuncia della talpa che ha confermato la telefonata fra Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky avvenuta il 25 luglio scorso, in cui il tycoon chiese all'omologo ucraino di indagare sul rivale democratico Joe Biden, chiedendo un'indagine per corruzione anche sul figlio Hunter.



Secondo Pelosi, la Casa Bianca ha "nascosto informazioni di natura politica", sottolineando che i legali ordinarono di nascondere la conversazione in un registro elettronico a parte.