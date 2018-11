Il Messico rifiuta i migranti diretti negl USA Tweet

Il ministro degli Esteri messicano uscente, Luis Videgaray, ha respinto la proposta del governo di Donald Trump di dichiarare il Messico «un paese terzo sicuro» per i migranti in cerca di asilo negli Stati Uniti: lo rende noto il quotidiano messicano Excelsior. Videgaray ha poi aggiunto che la chiusura della frontiera tra Messico e Usa, che il presidente americano ha proposto per evitare un massiccio afflusso di migranti senza documenti in regola, avrebbe un effetto «incredibilmente negativo» per i due paesi.



IL GOVERNO ENTRANTE

Anche il governo entrante del Messico - che sarà guidato da Andrés Manuel Lpez Obrador e che si insedierà sabato prossimo, ha escluso che il paese possa ospitare nel proprio territorio migranti centroamericani o provenienti da altri paesi in cerca di asilo negli Stati Uniti.