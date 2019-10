Meghan Markle si sfoga: «Esisto, non vivo». E il principe Harry vorrebbe trasferirsi in Africa

Harry mentre discute se lasciare un giorno il Regno Unito per vivere in Africa. alle prese con le pressioni della vita reale e il controllo dei media. Lo ha detto durante un'intervista con Tom Bradby per un nuovo documentario che sarà trasmesso su ITV questa sera. C'è anche un nuovo video del documentario che mostramentre discute se lasciare un giorno ilper vivere in Africa.

Harry & Meghan: An African Journey

offrirà uno spaccato del viaggio della coppia reale

vulnerabile e contusa





loro tour di dieci giorni nell'Africa meridionale, scrive il Daily Mail on line.

Nel documentario di un'ora, Harry esprime il suo desiderio di lasciare il Regno Unito:

Non so dove potremmo vivere in Africa al momento. Siamo appena arrivati ​​da Città del Capo, sarebbe un posto fantastico. Ma con tutti i problemi che ci sono lì, non vedo come saremmo in grado di fare davvero la differenza che vorremmo.Il resto della nostra vita, in particolare il lavoro della nostra vita, si concentrerà principalmente sull'Africa

In un articolo del Sunday Times, Bradby ha racontato di aver chiesto a Meghan come si sentisse a doer sopportare ogni giorno, da quando è spostata, la pressione dei media.

«Esisto, non vivo». Si sente così, la duchessa,», il».«L'affronto di giorno in giorno».