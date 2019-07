Meghan Markle e Harry battezzano il piccolo Archie: ci sono le sorelle di Lady Diana, assente la Regina

Vi ringraziamo per la vostra gentilezza nell'accogliere il loro primogenito e celebrare questo momento speciale. Le loro altezze reali si sentono fortunate ad aver goduto questa giornata con la famiglia e i padrini di Archie

Il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato. Una foto che ritrae mamma Meghan Markle , papà Harry e il piccolo Baby Sussex è comparsa sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi: e Archie, che fa capolino per la prima volta dalla sua nascita, sembra la fotocopia del papà, con tanto di capelli rossi che fanno capolino. L'evento, molto atteso dai sudditi britannici, è stato celebrato al castello di Windsor in forma strettamente privata: ma è stata comunque festa in strada con tanto di striscioni e bandiere (sì, anche quella americana insieme all'Union Jack per celebrare la mamma).L'evento si è concluso con due foto divulgate: quella ufficiale, insieme ai parenti William, Kate Middleton , Carlo, Camilla e Doria Ragland, mamma di Meghan, e quella "privata" che ritrae il piccolo Archie stretto nell'abbraccio dei suoi genitori. Per il capitolo look Meghan Markle ha scelto il bianco, con un abito semplicissimo (anche se pare sia Dior) accessoriato da un cappello. Stupisce invece Kate Middleton, che sfoggia un abito rosa al ginocchio con fiocco e cerchietto e scarpe rosse. Nello scatto compaiono anche, in piedi a fianco a Doria Ragland, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, le sorelle di Lady Diana. Un messaggio ben preciso che arriva da papà Harry, il quale ci tiene molto a che la famiglia della madre faccia parte della sua vita. La grande assente? La Regina.», scrivono Meghan e Harry su Instagram. E i sudditi ringraziano: anche se non hanno potuto partecipare, questi scatti social sono tutti per loro.