Scambia il figlio di due anni con un'auto Plymouth del 1992: arrestati la madre e una coppia

Una mamma è accusata di aver ceduto il suo bambino di due anni in cambio di un’auto usata., 45 anni, avrebbe scambiato il suo bambino con una Coupé Plymouth del 1992. Giorni dopo è stata arrestata dai poliziotti della Carolina del Nord La donna è accusata di aver organizzato lo cambio (bambino-macchina) con i proprietari della vettura, 47 anni, e Vicenio, 53 anni, che hanno preso il bambino in cambio dell’auto. Chavis e Vicenio affrontano le stesse accuse della Todd.Tutto inizia quando una macchina di seconda mano simile viene venduta su eBay per circa 900 dollari. La madre e la coppia organizzano lo scambio. Ma il bimbo, forse per qualcosa che aveva ingerito, si sente male. Chavis cerca di convincere il personale ospedaliero che il bambino è suo, spiegando lo aveva portato al pronto soccorso temendo una reazione allergica.Ma i medici notano lividi sul corpo del piccolo. Vengono allertati i poliziotti che cominciano le loro indagini. Chavis a quel punto cambia la sua versione, sostenendo di essere la mamma adottiva del bambino, ma senza riuscire a fornire alcuna documentazione reale.Quando gli investigatori mettono insieme tutti i tasselli la storia diventa scioccante e scattano le manette. Tutti e tre i sospetti vengono portati in carcere con una cauzione da 50.000 dollari. Le indagini proseguono, mentre il bambino è stato affidato a un parente.