Erik Sanfilippo, 23enne toscano, trovato morto in un cassonetto: giallo a Londra

Tre persone uccise a colpi di balestra e altri due cadaveri ritrovati, giallo in Baviera Al momento il caso viene trattato come «un decesso non spiegato» eannuncia ulteriori verifiche e indica un numero di telefono da chiamare invitando chi abbia informazioni utili a farsi avanti. Resta aperto, quindi, il giallo sulla morte di un giovane toscano.è stato trovato senza vita in un cassonetto a Londra, nel quartiere di Islington, la sera dell'11 maggio scorso. Lo riporta una nota ufficiale di Scotland Yard diffusa oggi via Twitter , che conferma l'identificazione della vittima come Erik Sanfilippo, «cittadino italiano di 23 anni», precisando che gli accertamenti condotti finora non hanno dato «risultati conclusivi»: né nel senso di un omicidio o di una morte violenta, né in quello di un fatto accidentale.

La polizia inglese conferma: è Erik Sanfilippo, 23enne di Montopoli Val d'Arno (Pi) l'uomo trovato morto domenica in un cassonetto a Islington, sobborgo di Londra. Mistero sulle cause della morte. Fermato e subito rilasciato un sospettato. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/jFobE7U05M — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 16 maggio 2019



Tuttavia un uomo di 52 anni è stato arrestato per sospetto omicidio il 12 maggio salvo essere poi rilasciato su cauzione, ma non ancora scagionato. Il Consolato generale d'Italia a Londra fa da parte sua sapere di star seguendo la vicenda, in raccordo con Ambasciata e Ministero degli Esteri a Roma. Il Consolato resta «in costante contatto con le autorità britanniche e con la famiglia, per ogni eventuale sviluppo dovesse emergere dagli accertamenti».