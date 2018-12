Israele chiede l'incriminazione del premier Netanyahu per corruzione e frode Tweet

Israele chiede l'incriminazione del premier Benyamin Netanyahu. La polizia israeliana ha reso noto di aver raccomandato alla magistratura l'incriminazione del premier e di sua moglie Sarah per sospetta corruzione, frode e abuso di ufficio nell'ambito della inchiesta Caso 4000, più noto come caso Bezeq, che riguarda i rapporti con il tycoon delle telecomunicazioni Shaul Elovitch. Nell'indagine Netanyahu è sospettato, quando era ministro di settore, di aver favorito Elovitch, mogul di Bezeq, in cambio di un trattamento migliore da parte del sito Walla di proprietà della stessa compagnia.