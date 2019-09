Isis, diffuso nuovo audio di Al-Baghdadi che incita i seguaci ad agire

Spunta un nuovo audio di Abu Bakr al-Baghdadi. Lo rende noto la direttrice del Site, Rita Katz, rilanciando un annuncio della Furqan Foundation, il network di propaganda dell'Isis. Nell'audio ci sarebbe un discorso del fondatore del

Califfato

Nell'audio, secondo la stessa fonte, al Baghdadi insiste molto sugli aspetti religiosi, e fa commenti sulla seconda «battaglia di attrito» che ha visto tra il 2 e l'11 agosto 152 attacchi rivendicati dall' Isis in 10 provincie, cosa che indica come la registrazione sia relativamente recente. Baghdadi esorta quindi i combattenti jihadisti a raddoppiare gli sforzi, nel campo della predicazione, dei media, militare, e della sicurezza.

Il video dello scorso aprile era stato il primo che mostrava al-Baghdadi da quando nel 2014 da Mosul, in Iraq, annunciò la nascita dell'autoproclamato Stato islamico. "Ospiti da al-Baghdadi", si intitolava il video diffuso, di circa 18 minuti, dove al-Baghdadi appariva ingrassato e invecchiato, con una lunga barba. Al-Baghdadi, più volte in passato dato per morto o ferito, era seduto a terra e interagiva con i tre 'interlocutori', tutti e tre a volto coperto. Nel video c'era un appello a "intensificare gli attacchi" in Mali e Burkina Faso "contro la Francia crociata e i suoi alleati".

dal titolo «Agite!». La notizia di questa registrazione arriva dopo circa quattro mesi dall'ultimo video in cui era apparso al-Baghdadi.