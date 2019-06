Incidente accademia West Point durante la festa del D-Day, media: 2 morti e 20 feriti

Incidente a West Point il giorno delle celebrazioni per il D-Day. È successo vicino al campo di allenamento del Camp Natural Bridge, ha detto l'Accademia Militare degli Stati Uniti in un tweet. Camp Natural Bridge è un sito di allenamento estivo per cadetti.

There has been an accident in the vicinity of the Camp Natural Bridge training site. Emergency vehicles are responding. Please avoid Route 293. More information will follow. @USAGWestPoint