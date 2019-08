Incendio a Gran Canaria, gli evacuati salgono a 5.000: bruciati 3.400 ettari di vegetazione

Ore drammatiche in Spagna . È salito a oltre 5.000 il numero degli evacuati sull'isola di Gran Canaria a causa del violento incendio scoppiato sabato pomeriggio che ha già bruciato 3.400 ettari di vegetazione . Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, il presidente delle Canarie Angel Victor Torres ha reso noto la notte scorsa che le fiamme non potranno essere domate nelle prossime ore. Il fronte principale dell' incendio si trova nel parco naturale di Tamadaba, che si estende per 7.500 ettari all'interno di un'area dichiarata dall'Unesco Riserva della Biosfera.LEGGI ANCHE --> Ferragosto di fuoco, decine di incendi in tutta la provincia di Latina