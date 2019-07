L'incendio avvolge casa, bambino-eroe di cinque anni mette in salvo 13 familiari

FIRE HERO: Jayden Espinosa, 5, was the first person in his building to notice the smoke in his burning building this morning. Firefighters credit him with saving the lives of 13 people. Read more: https://t.co/WfFTW8l8mE via @Dakarai_Turner pic.twitter.com/kCtiQ0Bmgs — FOX 32 News (@fox32news) July 28, 2019

Quando ha visto le fiamme che avvolgevano la cucina della sua casa di, il suo primo istinto non è stato quello di scappare: Jayden Espinosa, 5 anni, voleva mettere in salvo la sua famiglia e, sfidando il pericolo, si è avventurato fino al piano superiore della villetta riuscendo ad avvertire i parenti. Adesso tredici persone devono la vita al gesto di quel bimbo che da ore viene osannato come un piccolo eroe, capace di sfidare le fiamme. L’era divampato sabato notte. Intorno alle 4 del mattino Jayden si è svegliato tossendo: intorno a lui c’era del fumo, ma solo quando si è diretto in cucina ha capito quello che stava accadendo.Senza pensarci due volte il piccolo è salito al piano di sopra ed è andato a svegliare la zia: «Zietta, zietta, c’è un incendio dobbiamo uscire». Parole che sono state provvidenziali e che hanno permesso a sette adulti e sei bambini di mettersi in salvo in poco tempo, riuscendo a portare con sé anche Rambo, una tartaruga che gli Espinosa posseggono da 30 anni. «Quando sono entrato ho visto le fiamme lì in cucina - ha detto Jayden a NBC Chicago - Quel calore mi faceva male alle ossa. In quel momento ho solo pensato che dovevo dire a qualcuno quello che avevo visto ».Nicole Peeples, la zia di Jayden, è sicura che senza l’intervento di suo nipote non si sarebbero mai salvati: «Senza Jayden non credo che saremmo sopravvissuti.Sono così felice che Jayden sia stato lì per salvarci»., ha elogiato il gesto del suo bambino dicendo: «Ciò che ha fatto è stato coraggioso. Spero che sia da esempio e che chiunque altro si comporti allo stesso modo in circostanze così terribili».