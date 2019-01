Sindaco di Danzica ucciso, minuto di silenzio all'eurocamera per le vittime dell'odio Tweet

Il Parlamento europeo ha osservato oggi a Strasburgo un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime dell'odio e della violenza. «Purtroppo due ore fa abbiamo saputo che Pawel Adamowicz, sindaco di Danzica, non è sopravvissuto all'aggressione di ieri», ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, che aprendo la plenaria ha ricordato anche «il vigliacco attentato» che un mese fa «ha colpito al cuore l'Europa a Strasburgo» e che «è costato la vita a Pascal Verdenne, a Kamal Naghchband, a Anupong Suebsamarn, ad Antonio Megalizzi e a Bart Pedro Orent-Niedzielski».



IL PRESIDENTE

«Ci troviamo ancora una volta a piangere vittime dell'odio, dell'estremismo e della radicalizzazione in Europa», ha sottolineato Tajani. Il presidente dell'Eurocamera ha ricordato che «nelle ultime settimane si sono verificati attacchi a rappresentanti politici nel Regno Unito, in Germania e in Ungheria», e che «vi sono stati inquietanti episodi di antisemitismo, anche negli stadi di calcio». «Troppe volte - ha avvertito Tajani - abbiamo sperimentato come dalla violenza verbale possa derivare la violenza fisica. Dobbiamo avere un linguaggio diverso, eliminando qualsiasi istigazione all'odio, che non è compatibile con il modello di convivenza pacifica della nostra Unione. Il mio appello è che tutti abbassino i toni, anche sui social media».