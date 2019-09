Dorian, morto bimbo di 8 anni: annegato alle Bahamas. Emergenza in 4 Stati

Dorian. Morto un bimbo di 8 anni annegato alle Bahamas. A darne notizia all'emittente locale Eyewitness News è stata la nonna del bambino, Ingrid Mcintosh. Intanto vengono diffusi dalla Bbc i primi dati sull'impatto catastrofico dell'uragano. Sarebbero già 13.000 le case distrutte o danneggiate.



Dorian colpisce le Bahamas con tutta la sua forza da uragano di categoria 5. Una parte di Marsh Harbon, cittadina di 6.000 persone alle isole Abaco, è «sott'acqua» e residenti disperati cercano rifugio dopo che le loro abitazioni hanno perso il tetto. twitter il presidente degli Donald Trump. «Preghiamo per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d'ora. Venti di quasi 320 chilometri l'ora», ha scritto suil presidente degli Stati Uniti Prima vittima dell'uraganoMorto un bimbo di 8 anni annegato alle Bahamas. A darne notizia all'emittente locale Eyewitness News è stata la nonna del bambino, Ingrid Mcintosh. Intanto vengono diffusi dalla Bbc i primi dati sull'impatto catastrofico dell'uragano. Sarebbero già 13.000 le case distrutte o danneggiate.Dorian colpisce lecon tutta la sua forza dadi categoria 5. Una parte di Marsh Harbon, cittadina di 6.000 persone alle isole Abaco, è «sott'acqua» e residenti disperati cercano rifugio dopo che le loro abitazioni hanno perso il tetto.

The Bahamas are really feeling the full effect of Dorian.#hurricandorian pic.twitter.com/pRH7WFzT5M — The Wolf (@news13thewolf) September 1, 2019



Tremano anche la Florida e il South Carolina. Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano. L'ordine riguarda circa un milione di persone. Dichiarato lo stato d'emergenza anche in Georgia e nel North Carolina.

🛰️ Satellite imagery this morning of now Category 5 Hurricane Dorian approaching the Abaco Islands in the northern Bahamas. For the latest on Dorian visit https://t.co/ONza7RQRVp pic.twitter.com/GJRAKhr7jA — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) September 1, 2019

Dorian. L' Chiudono le scuole nelle aree più esposte. Le scuole nell'area di Miami , chiuse lunedì per il Labor Day, resteranno chiuse martedì. Chiuse martedì e mercoledì le scuole delle contee di Duval, Brevard e St. John. Chiuso anche l 'aeroporto di Palm Beach. Al momento non è previsto un impatto diretto, ma si muoverà vicino alla costa atlantica della Florida fra forti venti e piogge. L'aeroporto di Palm Beach è nell'area dove si trova Mar a Lago, il resort di Donald Trump che è sotto ordine di evacuazione obbligatoria. Evacuazioni obbligatorie per oltre 148.000 persone in Florida nella contea di St John in attesa di. L' uragano è atteso in Florida nella giornata di lunedì. L'allerta è scattata in diverse aree dello stato, inclusa Jacksonville.

Il Consolato d'Italia a Miami segue con attenzione l'evolversi della situazione legata all'emergenza provocata da Dorian. La raccomandazione che si legge sul sito "Viaggiare sicuri della Farnesina" è di allontanarsi dalle zone costiere e di evitare di spostarsi in auto da lunedì 2 settembre fino al termine degli effetti dell'uragano. Il personale del consolato è reperibile al numero di emergenza: +1 305 753 0532, nonché all'indirizzo mail: miami.emergenza esteri.it. L'allarme uragano per le Bahamas nord occidentali persiste fino a lunedì 2 settembre. Ancora operativo l'aeroporto di Nassau, mentre è stato chiuso quello di Freeport. Secondo i principali osservatori meteorologici, Dorian dovrebbe proseguire verso nord, lambendo, tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, le coste della Florida. In via precauzionale è stato chiuso l'aeroporto di Orlando.

Dorian è il secondo uragano più forte mai registrato nell'oceano Atlantico dopo Allen nel 1980, e potrebbe uguagliare per la forza dell'impatto a terra il primato dell'uragano del Labor Day del 1935.