Dieta vegana per la figlia di 19 mesi, la bimba rischia la vita. I genitori: «È schizzinosa»

Ricorda la trama del film "Hungry Hearts" la storia di unadi 19 mesi ridotta alperché nutrita a base di pane tostato, avena, banane e latte di riso. I suoi genitori le avevano somministratofacendole rischiare la vita. La piccola, infatti, soffriva di una grave malnutrizione, come riscontrato dai medici che l'hanno visitata. E il caso è finito in tribunale.La madre e il padre, rispettivamente di 32 e 34 anni, dovranno affrontare anni di carcere per aver portato la figlia a essere pericolosamente sottopeso. La piccola a un anno e mezzo pesava appena 4,9 kg. Secondo quanto riportato dalla stampa anglosassone , i genitori si sono in qualche modo giustificati sostenendo che la figlia "era schizzinosa" e rifiutava il tofu, le patate e il riso che le offrivano.Inammissibile per la coppia vegana dare alla bambina qualcosa lontano dal loro stile alimentare. Entrambi avevano iniziato la dieta nei primi mesi dell'anno, ma non avevano considerato che una bambina di quell'età non può sopportare gravi carenze di sostanze nutritive come il calcio, il fosfato, la vitamina B12, la vitamina A, il ferro e lo zinco. E soprattutto la mancanza di vitamina D, che protegge le ossa, l'avrebbe portata al rachitismo. «Era come floscia, non riusciva neanche a gattonare», ha detto un medico. Le autorità hanno aperto una indagine e la coppia è stata portata in tribunale in attesa dell'udienza di condanna il 16 gennaio. I due hanno altri due figli, che sono sani. Tutti e tre i bambini sono stati dati in affidamento.