Sposa la mamma del suo migliore amico, lui 18 anni, lei 39: «Mi piace tutto di lei»

Si è innamorato della mamma del suo migliore amico, e ora va all’altare con lei., 18 anni, ha incontrato, 39 anni, quando aveva 11 anni, all’epoca giocava sempre con suo figlio, che ora ha 16 anni. La coppia, di Kentucky , ha trascorso anni a conoscersi, per molto tempo hanno jfatto ogging insieme «per aiutarla a perdere peso», ha detto il ragazzo. Nel giro di un anno Jaimee, infatti, ha perso moltissimi chili, ma il primo bacio è scoccato appena lui ha spento 18 candeline. Lei, mamma di tre figli, iniziò da allora a rendersi conto che la storia si stava facendo seria. Scioccati dalla loro attrazione reciproca con il loro divario di 21 anni, la coppia ha iniziato a frequentarsi e ha scoperto di avere più cose in comune rispetto a quello che immaginavano. «Anche mio figlio Jaice dopo lo choc iniziale, è felice per noi». Jaimee, un agente addetta ai reclami, ha raccontato: «Non avevo idea di Chase o dei miei sentimenti prima che mi baciasse. E stato sconvolgente anche per me, ma da allora siamo inseparabili». «Ho tre figli, e la prima cosa era capire se per loro andava bene, sono la mia priorità. Ma nessuno di loro ha avuto un problema, ci siamo comunque tutti amati.E quando lo abbiamo detto a Jaice, anche a lui andava bene: sono ancora migliori amici». La prima proposta di fidanzamento è avvenuta durante una caccia al tesoro. «Non penso che tu possa mettere un limite di tempo all’amore, se lo sai, lo sai - precisa Jaimee - Devo aspettare il mio divorzio, ma abbiamo già pianificato il nostro matrimonio, organizzato tutto e scritto i nostri voti». Chase non è in grado di individuare quando i suoi sentimenti per Jaimee si sono trasformati da amicizia in qualcosa di più, ma settimane dopo aver compiuto 18 anni, ha trovato il coraggio e l’ha baciata. Dopo due mesi ha proposto a Jaimee di sposarlo, e non si è limitato a farlo una volta, ma è arrivato a quota 300. Le sue proposte sono andate dalla presentazione della domanda in modo rilassato, all’aver scritto “Marry Me” su un pacchetto di salsa piccante. «Amo la personalità di Jaimee, sapevo che volevo sposarla subito - racconta Chase - Ci sono così tante cose che mi piacciono di lei. Ha un grande senso dell’umorismo, mi impedisce di essere pigro e ci sono tante altre cose». Nonostante la reazione iniziale delle loro madri, ora hanno dato la loro benedizione. La coppia ammette di essere stata spesso scambiata per madre e figlio, ma questo lo avevano già messo in conto. «Ora capita persino di uscire in quattro con Jaice e la sua ragazza. Siamo una coppia normale». «Posso capire che all’inizio tutto può sembrare strano - dice la donna - ho la stessa età di sua madre e sono andata a scuola con lei. Ma siamo felici e questo è quello che alla fine poi tutti notano».