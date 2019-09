Marito e moglie 30enni trovati morti nella camera da letto: «Al loro fianco il figlioletto»

The couple been named locally as Kiril Nemcev and Lana Nemceva. https://t.co/MQQ40pxB98 — ITV News Central (@ITVCentral) September 6, 2019

Marito e moglie trovati morti nella loro casa, in camera da letto, e al loro fianco c’era il figlioletto di due anni, ancora vivo: è un dramma familiare quello avvenuto a, in Inghilterra , protagonista una giovane coppia di origine lettona,di 31 anni edi 33, trovati senza vita nel loro letto matrimoniale. Un omicidio-suicidio, con ogni probabilità: gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire la dinamica e il movente di quanto accaduto.: Kirils era infatti depresso e si diceva stanco del suo lavoro. «Ultimamente tra loro c’era tensione», ha detto il coinquilino, che ha trovato i loro corpi dando poi l’allarme: solo le indagini potranno stabilire cosa è realmente successo.La mamma di Lana e nonna del bimbo rimasto orfano, Lyubov Zatsepina, ha scritto un lungo post su Facebook per ringraziare tutti delle parole di conforto ricevute: «Abbiate cura dei vostri cari», ha scritto.Una raccolta fondi per sostenere la famiglia ha superato le 10mila sterline: «Grazie per averci aiutato e capito in questo che per noi è un momento difficile - le sue parole - Siamo grati a tutti voi. Ho sempre creduto e credo nel buon cuore e nella sincerità delle persone. Abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari».