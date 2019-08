Strage al concerto rap: 5 morti travolti dalla folla ai cancelli dello stadio, 20 i feriti

#Algerie Vidéo (a confirmer) d'avant le concert qui montrerait des mécontents avant le concert de #Soolking.

Il y aurait bien eu plus de billets de vendus qu'il n'y avait de place dans le stade.

La bousculade fait état d'un bilan de 5 morts /20 blessés#Algers #Algiers #Algeria pic.twitter.com/ITqm7QMRo3 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 23 agosto 2019

Altre 21 persone sono rimastee sono state trasportate in ospedale, hanno reso noto fonti mediche ai media locali. Secondo il sito di notizie TSA le vittime sono tre ragazzi e due ragazze. Nonostante la tragedia il concerto si è tenuto ed è stato trasmesso in diretta tv. Derradji non ha ancora commentato l'episodio.