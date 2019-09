Bimba di 2 anni trovata morta, la polizia: «Rapita dall'amante del padre»

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, a rapirla sarebbe stata una donna di 25 anni che aveva una relazione con il padre della piccola.La vicenda si è svolta negli Usa. Come riporta Metro.co.uk,, questo il nome della bimba, è stata trovata a Pine Ridge Park nell'Indiana County martedì dopo essere scomparsa da sabato a Penn Hills, in Pennsylvania.All'inizio, Johnson disse che Nancy era un guidatore di Uber o Lyft e che era sfrecciata via con sua figlia dopo che lui era uscito dall'auto per tirare fuori Nalani, che era legata al sedile. Ma secondo la polizia, Nancy aveva una relazione con Johnson e l'uomo sarebbe uscito dal veicolo dopo una discussione. Il sovrintendente della polizia della contea di Allegheny, Coleman McDonough, ha dichiarato che Nancy e Paul Johnson erano «agli inizi di una relazione romantica intermittente» dopo essersi conosciuti sui social media.McDonough ha dichiarato: «».Johnson ha chiamato la polizia sabato sera e ha detto loro che Nalani era stata presa da Nancy. Gli ufficiali hanno arrestato Nancy ore dopo, anche se né Nalani né il suo seggiolino erano in macchina. La polizia e l'FBI hanno interrogato Nancy dopo il suo arresto.