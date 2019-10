Barcellona, migliaia di manifestanti in piazza: cariche della polizia

Nuove manifestazioni indipendentiste questa sera a Barcellona e in altre località della Catalogna , dove migliaia di persone si sono riunite di fronte alle sedi di rappresentanza del governo spagnolo per protestare contro le condanne dei leader separatisti. A Barcellona, riferiscono i media spagnoli, la polizia catalana dei Mossos d'esquadra ha caricato i manifestanti che tentavano di rompere il cordone di sicurezza a protezione della 'delegacion de Gobierno'. Intanto gli indipendentisti hanno convocato uno sciopero generale per venerdì.