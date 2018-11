Antartide, ricercatore pugnala al petto il collega: «Mi spoilerava la fine dei gialli» Tweet

Ha pugnalato il collega al petto perchè gli spoilerava il finale dei libri. E così lo scienziato russo Sergey Savitsky è diventato il primo uomo ad essere arrestato per tentato omicidio in Antartide.



Savitsky e Oleg Beloguzov, il collega che ha accoltellato, si trovavano in Antartide per una ricerca, ma la sera non avevano molto altro da fare se non leggere libri gialli: peccato che Beloguzov continuasse a rivelare a Savitsky la fine, togliendogli ogni gusto per la lettura. Alla fine quest'ultimo non ce l'ha fatta più e lo ha pugnalato al petto senza però riuscire a ucciderlo: la lama ha solo sfiorato il cuore.



Ora Savitsky, arrestato, è stato rimandato ai domiciliari a San Pietroburgo. Beloguzov invece è ricoverato in Cile, ma per i medici non è in pericolo di vita.