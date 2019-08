L'amore scoppia sul bus a Parigi: ottantenni malati di tumore si ritrovano grazie a mobilitazione social

Il faut que ces deux-là se retrouvent ! RT s'il vous plaît !#lesamoureuxdumétro pic.twitter.com/CoM0sRbBkf — Anne-Elisabeth Moutet (@moutet) 23 agosto 2019

A 86 anni incontra una donna sulla linea bus 46, a Parigi , e se ne innamora. Peccato però che lui doveva scendere prima. Così ha dovuto interrompere il colpo di fulmine avuto con la ‘bella signora’ sua coetanea e non è riuscito a chiederle nome, indirizzo o telefono.E’ in quel momento che perè iniziata la caccia a quella donna che lo aveva affascinato così tanto. Prima con i metodi tradizionali (sui media e tappezzando le pensiline degli autobus con una sua lettera, però subito rimossa dagli addetti alle pulizie) e poi sui social grazie agli utenti di Twitter che l'hanno messa in rete.Questa seconda caccia è stata più efficace, tanto che un esperto di genealogia si è messo a disposizione per aiutarlo e, cercando all’anagrafe di Parigi per data di nascita, e confrontando i luoghi dell’itinerario del bus, è riuscito a dare una identità alla persona trovata sul mezzo pubblico.Jean-Pierre, ex pittore, è rimasto colpito dalle tante coincidenze tra lui e lei: entrambi sono nati nel 1933 (lei il 6 aprile, lui il 6 maggio), entrambi malati di cancro, entrambi non prendono la metropolitana per “problemi al ginocchio”. “Mi sono innamorato dello charme di questa bella signora”, scrive nella lettera l’uomo.Dopo cinque giorni sono riusciti a sentirsi per telefono e si sono dati appuntamento sul bus. Così un secondo incontro sul mezzo pubblico, riferisce il quotidiano e Parisien , c'è stato. Anche se ora Jean-Pierre vuole mantenere tutto nella giusta riservatezza, confida in un nuovo rendez-vous.