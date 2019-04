Ambulanza travolta dal treno in corsa al passaggio al livello: morti medico e infermiere

Un video choc ha immortalato il terribile schianto tra un treno in corsa e un'sui binari al centro del passaggio al livello a Puszczykowo, in Polonia . Il mezzo stava transitando quando il passaggio al livello si è abbassato lasciandola bloccata sui binari. Il conducente ha tentato di fare manovra per spostare la vettura ed evitare il tremendo impatto. Ma il treno è sopraggiunto colpendo in pieno l'ambulanza, distruggendola. Il medico e l'infermiere che era a bordo sono morti sul colpo. L'autista si è miracolosamente salvato ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.