Negozio di ortofrutta distrutto dai banditi in fuga: l'appello di Zaia su Facebook

Qualche giorno fa a Treviso - scrive Zaia - nel cuore della notte, a seguito di un inseguimento da parte della Polizia, una macchina con tre fuggitivi, dopo aver speronato una volante fuggendo dal posto di blocco , colpito un muretto e abbattuto alcuni pali della luce, si è capovolta, finendo contro un negozio di ortofrutta, "L'Orto di Elfrida" in viale Luzzatti. Oggi l'esercizio è inagibile, la proprietaria lavora in condizioni precarie (come vedete dal video).