Torino, scontri dopo lo sgombero del centro sociale: arresti nei gruppi anarchici

È sassarese la persona indagata nell'ambito dell'inchiesta. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è destinatario di un provvedimento di obbligo di dimora nella provincia del nord Sardegna: della notifica si sta occupando la Polizia. Alla manifestazione, organizzata in seguito allo sgombero dello storico centro sociale 'Asilò, parteciparono militanti anarchici proveniente da tutta Italia.

Vasta operazione per gli episodi di violenza verificatisi lo scorso 9 febbraio, in occasione della manifestazione organizzata dai gruppi anarchici a seguito dell'operazione «Scintilla» che ha condotto allo sgombero e al sequestro dello storico centro sociale Asilo. Le indagini della Digos di Torino, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno visto la collaborazione delle Questure di Milano, Ravenna, Sassari, Trento e Cuneo.Sono state adottate numerose misure cautelari nei confronti di militanti anarchici, provenienti secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sardegna, indagati per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. Inoltre, sono state eseguite con il coordinamento della direzione centrale della Polizia di prevenzione, diverse perquisizioni delegate dall'Autorità giudiziaria di Torino.