Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 3.6 in provincia di Agrigento

in Sicilia , laregistrata dalla sala Sala Sismica INGV-Roma alle aore 12.16 minuti con epicentro a, provincia di. Il terremoto con magnitudo 3.6 è stato avverito fino a Sciacca. Non si segnalano al momento danni alle persone o alle cose.Molte persone hanno lasciato le abitazioni. Nelle scorse settimane la zona era stata interessata da uno sciame sismico, in particolare nella zona della Valle del Belice, a Menfi, dove erano state registrate una serie di scosse che non hanno mai superato i 3 gradi di magnitudo.