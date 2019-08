Terremoto in provincia di Rieti, avvertito distintamente anche ad Amatrice e nel Lazio

Unadiè stato avvertito nel centro Italia, spicificatamente nel Lazio , in provincia di Rieti . La scossa è arrivata alle 20.11 ed è stata sentita distintamente dalle persone. Molto spavento tra i cittadini. Il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ade a, dove è stato registrato l'epicentro del sisma.è stato collocato ad un livello abbastanza superficiale, a 13 km di profondità, motivo per cui sono stati molti i centri abitati che hanno avvertito la scossa. I comuni nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma sono, oltre alla già citata Cittareale, quelli di Accumoli, Amatrice, Montereale, Borbona, Posta, Capitignano, Arquata del Tronto, Campotosto, Cascia, Norcia e Monteleone di Spoleto.Secondo quanto riferiscono le persone sui social network, quella di stasera sarebbe la terza scossa della giornata, quella più forte. Per ora, comunque, non si segnalano danni alle persone o alle cose.