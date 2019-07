NEWS: Ancona : scossa di terremoto lieve avvertita tra Senigallia, Fano, Falconara https://t.co/cWGWhnTWTv — InMeteo (@InMeteo) July 29, 2019

Undi magnitudo 2.8 è stato registrato in mare a pochi chilometri al largo della costa tra le province di Pesaro e Ancona . La scossa è stata distintamente avvertita sui chilometri di litorale oggi affollati di bagnanti. Con tanti che hanno affollato i social in cerca di conferme e notizie. Secondo l'Ingv l'epicentro è situato 4 km al largo di Senigallia , a 9 km di profondità. Per la scossa, avvertita da Ancona a Fano , non si segnalano danni a cose o persone.