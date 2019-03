​Terremoto di 3.6 nelle Marche. Protezione Civile: «Eventi in linea con la sismicità sulla costa»

La sequenza sismica che sta interessando dalla scorsa notte le località della costa fermana e picena delle Marche «è in linea con la sismicità dell'area, che non è a zero, ma è la più bassa della regione». Lo dice David Piccinini, il direttore della Protezione civile della Regione Marche. «Non sono state avviate azioni di protezione civile - spiega - perché non ci sono state segnalazioni di danni. Qualche sindaco ha ritenuto opportuno sospendere le lezioni, ma si tratta di scelte che rientrano nelle competenze dei primi cittadini, i quali magari hanno anche valutato la situazione degli edifici scolastici». Pedaso, in provincia di Fermo, Cupramarittima e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, i Comuni interessati, anche se le scosse sono state avvertite in altre località della costa. Piccinini esclude che ci siano collegamenti con attività di trivellazione in zona: «la profondità degli epicentri in mare va da 11 a 8 km, le perforazioni non vanno così a fondo»