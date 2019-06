Superenalotto, nessun sei: giovedì in palio 172 milioni, seconda cifra più alta di sempre

combinazione vincente

, nessun sei, né 5+ è stato realizzato al concorso di oggi (numero 73). Questa la: 13, 23, 63, 67, 68, 81. Numero jolly 38, numero superstar 5. Realizzati nove 5 che vincono 25.866 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso di giovedì è di 172,7 milioni, sempre più vicino al record assoluto: A disposizione del sei, nel concorso di sabato prossimo, ci saranno 158.100.000 euro, la terza cifra più alta di tutti i tempi della storia del gioco. La più alta vincita mai realizzata è stata di 177.729.043,00 euro, il 30 ottobre 2010 con un sistema da settanta quote distribuito in tutta Italia. La singola vincita più alta al Superenalotto è invece di 163.538.706,00 €, realizzati il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia, in Calabria, con una schedina da appena tre euro.