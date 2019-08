Spray urticante al concerto di Salmo come a Corinaldo: rubata una collanina, due giovani medicati

è stato spruzzato questa sera per un paio di volte tra il pubblico che assisteva al concerto di Salmo , a, in, il quale per due volte ha interrotto la serata. Ad essere raggiunti dalla sostanza urticante sono stati alcuni ragazzi; due giovani in particolare sono state medicate dai sanitari sul posto. Il concerto poi è ripreso e sta proseguendo regolarmente. Il pubblico è costituito da circa cinquemila persone, la maggior parte delle quali sono giovani e giovanissimi. Nutrita la presenza delle forze dell'ordine.