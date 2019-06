Il sito di escort e i camion pubblicitari in centro a Roma e Milano. Ira dei cattolici: «Hanno citato Gesù»

Unadecisamente pensata per stupire e provocare, ma forse qualcuno è andato oltre. Da giorni, nelle zone centrali di Roma Milano , è possibile scorgere i camion vela che pubblicizzano un noto, ma con una citazione diche ha, ovviamente, mandato su tutte le furie gran parte del mondo cattolico.«Non di solo pane vive l'uomo», si legge sui manifesti portati in giro dai camion pubblicitari itineranti che compongo la campagna scelta da. Le parole di, però, sono situate accanto ad una ragazza che in mano mostra uno sfilatino ripieno, che insieme all'espressione della giovane è una inequivocabile allusione sessuale. Anche laha condannato l'episodio deiche girano da qualche giorno nelle vie più centrali di metropoli come Roma e Milano: «Sono scelte inopportune e offensive, le proteste non si fermeranno finché quei camion non saranno tolti dalle strade. Ci sono bambini che possono vedere quei manifesti, oltretutto offensivi delle parole di Gesù».Al di là della grave mancanza di rispetto lamentata dai cattolici, si tratta di un fatto assolutamente inedito: mai, prima d'ora, un sito di escort e incontri per adulti aveva scelto una campagna su strada, in grado di raggiungere un pubblico vasto e non specializzato. «L'obiettivo della campagna è sdoganare un argomento considerato da sempre come scandaloso ma anche sensibilizzare sulla sicurezza che le recensioni garantiscono a tutti, utenti e sex workers. Dobbiamo fare ancora molti progressi in questo senso», si sono difesi i responsabili di